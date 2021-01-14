صرف دفعة جديدة من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة 17 يناير

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن اتفاق مع الوزراء المعنيين على صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجاري، دعمًا للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستهله مدبولي بتوجيه التهنئة إلى المستشار حنفي جبالي، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، كما هنأ وكيلي المجلس على اختيارهما، مؤكدًا أن الجلسات التي عقدتها غرفة البرلمان خلال الأيام الماضية عكست الوجه الحضاري لمصر، ومؤسساتها العريقة.ووجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بالتواصل الكامل مع مجلس النواب، وزيادة أطر التعاون والتنسيق، مع الالتزام بالحضور إلى البرلمان، بما يحقق الخير والصالح لوطننا، من خلال التكاتف بين مؤسسات الدولة.