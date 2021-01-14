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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«بيطري الشرقية»: فحص وعلاج 170 رأس ماشية من خلال قافلة مجانية

الخميس 14/يناير/2021 - 02:06 م
الدكتور بركات محمد
الدكتور بركات محمد
سارة الوردانى
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أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت بالإشتراك مع إدارة ههيا البيطرية وكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق ومعمل بحوث صحة الحيوان ومديرية الزراعة، بتنفيذ قافلة بيطرية بقرية العواسجة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة فحصت وتم صرف علاج 170 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 45 رأس ماشية والفحص بجهاز السونار لـ 89 رأس ماشية كما تم تجريع 738 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية، ورش 317 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض وفحص وعلاج 420 طائرًا.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين بشأن التحسين الوراثى ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.

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