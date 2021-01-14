تعرف على مواعيد عرض برنامج أنت مين ومقدمي البرنامج

مواعيد عرض برنامج أنت مين





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يبحث الكثير من متابعي شبكة قنوات أم بي سي خاصة قناة "MBC مصر" عنوذلك بعد أن أثار البرنامج جذب انتباه جميع الجماهير، بل واستقطب جماهير جديدة أيضًا، خصوصا في التوقعات الخاطئة من قبل لجنة التحكيم ليتفاجأ الجميع بما يرتدي الزي التنكري.وتم إطلاق برنامج انت مين؟ أو The Masked Singer على قناة MBC مصر في ديسمبر من العام الماضي 2020، حيث يشمل 4 نجوم من مجالات مختلفة وليس فقط التمثيل.فقرات برنامج انت مينوعن فقرات برنامج انت مين والتي يقدمها 12 نجما مختلفا ومن مجالات مختلفة أيضا، حيث يقومون باستعراضات بأزياء تنكرية تخفي ملامحهم تماما ولا أحد يعلم قط من هم حتى على لجنة التحكيم وحتى أمن البرنامج، وتقوم كل شخصية بتصوير فيديو عن يومياته وعن ما يحب وماذا يفعل ولمن يستمع ثم يطل على جمهور الاستوديو بشكل غنائي وفي آخر الأغنية تبدأ لجنة التحكيم بالتخمين بمن وراء الماسك ويبدأ في ترشيح أسماء عديدة حتى يأتي الدور على رفع الماسك ليبهر الجميع بمن هو، مثلما فعل الفنان التونسي ظافر عابدين بالحلقة الأولى في افتتاحية البرنامج.وننشر لكم في الدستور مواعيد عرض برنامج أنت مين، حيث يتم العرض يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتم إعادته في الساعة 2 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة الثامنة صباحًا.فكرة أنت مين؟تتمثل فكرة برنامج The Masked Singer بارتداء الممثلين والمطربين من جميع أنحاء العالم لملابس تنكرية لا تظهر ملامحهم نهائيا وعلى الجمهور أن يكشف هوية هؤلاء إضافة إلى أن اللجنة المكونة من 4 أشخاص من المفترض أن تكشفهم هي الأخرى، ويشارك جمهور المنزل المحققين في كشف هوية من يرتدون الأقنعة من الفنانين، والذين لم يتم كشفهم إلى الآن بخلاف معرفة الضيف الوحيد وهو الفنان ظافر العابدين.مقدمين برنامج انت مينوكشف البرنامج عن 4 شخصيات أطلق عليهم المحققين من مجالات مختلفة وليس فقط التمثيل وهم:1 - الفنان حسن الرداد2 - الفنانة سيرين عبدالنور3 - الفنان قصي خولي4 - الفنان مهند الحمدي.