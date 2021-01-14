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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

130 مليون جنيه لتلبية احتياجات المواطنين المائية في أخميم بسوهاج

الخميس 14/يناير/2021 - 02:02 م
المهندس محمد بدري
المهندس محمد بدري
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن بدء تنفيذ محطة مياه الصوامعة شرق المدمجة بأخميم والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه وتخدم 500 ألف نسمة بقرية الصوامعة شرق و14 نجع تابع، وذلك ضمن خطة البنك الدولى للتنمية المحلية والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2021.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه جار إعداد الدراسات الفنية والتصميمية لتنفيذ مشروع توسعات محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بأخميم بتكلفة 50 مليون جنيه لتزيد من الطاقة الإنتاجية للمحطة من 20 لتر ثانية إلى 200 لتر ثانية لتغذية قرية الكولا والأحايوة شرق وتخدم 300 ألف نسمة، وذلك ضمن برنامج حياة كريمة وأنه من المقرر الانتهاء من هذه الاعمال خلال عام ٢٠٢٢ لتلبية احتياجات المواطنين المائية.

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