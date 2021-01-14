ارتفاع إصابات كورونا في مالي لـ7738

أعلنت وزارة الصحة المالية عن تسجيل 51 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 7738 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 304 وفيات.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 20 حالة تعافٍ، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 5374 متعافٍ.