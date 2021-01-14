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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدين يقترح حزمة 1.5 تريليون دولار لمعالجة الاقتصاد

الخميس 14/يناير/2021 - 02:41 م
بايدن
بايدن
هبه محمد
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أفادت "رويترز"، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيكشف عن مقترح لحزمة تحفيز تستهدف إعادة الروح للاقتصاد في ظل جائحة فيروس كورونا، مع إنقاذ اقتصادي قد يتجاوز 1.5 تريليون دولار، ويساعد الأقليات.

وخاض بايدن حملته الانتخابية على وعد بالتعامل بجدية أكبر مع الجائحة مقارنة بالرئيس دونالد ترامب، وتهدف الحزمة إلى وضع هذا الوعد موضع التنفيذ مع تدفق للموارد من أجل توزيع لقاحات فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي.

وقال مصدر مطلع على المقترح إن حزمة التحفيز تزيد على 1.5 تريليون دولار، وتتضمن التزامًا بشيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار، ويُتوقع أن يلتزم بايدن بالشراكة مع شركات في القطاع الخاص لزيادة عدد من يتلقون التطعيم من الأمريكيين.

وسيخصص جزء كبير من هذه الموارد المالية الإضافية للأقليات.

كان الرئيس المنتخب قد قال، الأسبوع الماضي، إن حزمة التحفيز ستكون "بتريليونات الدولارات"، مشيرا إلى أن زيادة الإنفاق في وقت مبكر ستحد من الضرر الاقتصادي في الأجل الطويل الناجم عن الإغلاقات المفروضة لمواجهة الجائحة.

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