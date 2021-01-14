الأنبا رافائيل: الختان بالعهد القديم رمزًا للمعمودية

تقدم الانبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة برسالة تهنئة للأقباط بعيد الختان المجيد، التي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأشار خلال رسالة التهنئة قائلًا "كان الختان في العهد القديم رمزًا للمعمودية في العهد الجديد، وكما كان الأطفال يختنون في طفولتهم، كذلك يُعمدون في طفولتهم. "وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.