مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات الخطوط القطرية من الدوحة

وصلت إلى مطار برج العرب الدولي، ظهر اليوم الخميس، أول رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية قادمة من مطار الدوحة، لنقل بعثة منتخب قطر للرجال لكرة اليد للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة حاليًا بمصر من الفترة 13 إلى 31 يناير الجاري.وقدمت السلطات المختصة بمطار برج العرب كل الخدمات والتسهيلات اللازمة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية المتفق عليها مسبقًا من جانب اللجنة المنظمة للبطولة.وخرجت بعث المنتخب القطري من الدائرة الجمركية لمطار برج العرب الدولي داخل أوتوبيسات معقمة، وأجرى فريق من الحجر الصحي بالمطار تحليل عينة من الدم لأفراد البعثة، للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل.وقامت السلطات الأمنية المختصة بمطار برج العرب الدولي، بتأمين مغادرة بعثة المنتخب القطري إلى إحدى الفنادق التي ستقيم بها البعثة لأداء مباريات بطولة كاس العالم لكرة اليد.