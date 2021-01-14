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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الباز يوضح معنى اسم برنامجه الإذاعي «مش حسبة برمة»
الخميس 14/يناير/2021 - 01:59 م
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البعض تساءل عن معنى تسمية برنامجه الإذاعي "مش حسبة برمة".
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