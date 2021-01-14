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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زكي» يترأس اجتماع عمومية اتحاد طلاب جامعة القناة

الخميس 14/يناير/2021 - 01:58 م
أحمد زكي
أحمد زكي
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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عقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الطلاب برئاسة الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

وأكد زكي، أثناء كلمته للطلاب على استمرار فعاليات الأنشطة الطلابية بالجامعة عن بعد، وذلك من أجل التواصل الدائم بين إدارة الجامعة والطلاب من جهة، وبين الطلاب بعضهم البعض من جهة أخرى، مؤكدًا على كامل الدعم من إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية الموازية خاصة في ظل إدارة أزمة يسعى الجميع للخروج منها بأفضل النتائج.

والمنافسة، مشيرًا إلى أنه قد شارك فيه عبر وسيلة الفيديو كونفرنس منسقى الأنشطة بالجامعة واعضاء اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة والكليات.

وشهد الاجتماع مداخلة مع القائد محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات لبحث سبل التعاون بين الجامعة والاتحاد، وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات أهمها مناقشة الأنشطة عن بعد، ومناقشة احتياجات الطلاب كما تم التأكيد على ميثاق الطالب وإبراز حقوقه وواجباته.

كما استمع رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة، لاستفسارات الطلاب حول المرحلة القادمة والرد عليها.

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