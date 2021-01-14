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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان يعلن ضوابط إجراء انتخابات اللجان النوعية

الخميس 14/يناير/2021 - 01:56 م
المستشار حنفي الجبالي
المستشار حنفي الجبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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اعلن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، القواعد والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات اللجان النوعية.

وقال رئيس المجلس أن اللجنة المشرفة على انتخابات اللجان النوعية لاختيار هيئة المكتب سواء للرئيس أو الوكلين وأمين السر من وكيلي المجلس ويخطر وكيلي المجلس رئيس المجلس بنتائج الانتخابات لعرضها على أعضاء المجلس بالجلسة العامة كما أنه على كل أمين لجنة نوعية ان يتخذ الاجراءات الخاصة بوجود عدد كافي من أوراق الاقتراع لكل المواقع سواء للرئيس أو الوكلين أو أمين السر، وثبت ذلك بمحضر اجتماع اللجنة.

ويعقد الاجتماع بمقر كل لجنة ويترأس أكبر الأعضاء سنا الاجتماع ويعاونه أصغر الأعضاء سنا ممن يتقدمون للترشح وتقدم طلبات الخاصة بالترشيح لكل موقع كتابة باسم رئيس المجلس وتسلم إلى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وهم الوكيلين.

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