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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء سبيل 11 متهمًا من جماهير الإسماعيلي بكفالة ألف جنيه

الخميس 14/يناير/2021 - 02:05 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أصدر قاضى المعارضات بمحكمة الإسماعيلية، قرارًا بإخلاء سبيل 11 متهما من مشجعى النادى الإسماعيلى بكفالة ألف جنيه لكل متهم.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية قد أصدرت قرارا بحبس 11 متهما من مشجعى النادى الإسماعيلى 4 أيام على ذمة التحقيقات في أحداث شغب استاد الإسماعيلية.

واستمع فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار شريف معتز رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية ضم كلا من محمد أبو سالم وأسامة صفي الدين ومحمد الكاشف وكلاء النائب العام بسكرتارية حسن فاروق وأشرف عبد السلام لأقوال المتهمين فى أحداث التجمهر والشغب أمام استاد الإسماعيلية مساء الاثنين الماضى.

ووجهت النيابة لـ11 متهما تهم التجمهر وقطع الطريق وتكدير الأمن العام.

وأنهى ضباط مديرية أمن الإسماعيلية مناقشة المتهمين ممن تم القبض عليهم في أحداث استاد الإسماعيلية الاثنين الماضى.

وتحفظت المديرية على 11 شخصا من الذين تجمهروا أمام استاد الإسماعيلية، فيما أفرجت عن 22 آخرين بعد تفريغ الكاميرات المحيطة باستاد النادى الإسماعيلي بشارع رضا.

وشهد شارع رضا والشوارع المحيطة به وميدان الممر وشارع المدارس الإثنين الماضى، أحداث شغب وصلت إلى اشتباكات مع الشرطة بالحجارة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي مع الرجاء المغربى.

وفضت قوات الشرطة الجماهير من أمام الاستاد بقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما استمر الكر والفر حتى بعد منتصف الليل.

وتعرض الإسماعيلي لهزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام الرجاء المغربى، وودع بسببها كأس البطولة العربية، الأمر الذي دعا الجماهير لتطالب برحيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

وتدخلت قوات الأمن لفض المظاهرات الغاضبة فى محيط استاد الإسماعيلية حتى لا تتفاقم الأمور بعد خروج الدراويش من البطولة العربية.

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