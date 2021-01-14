رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاقتصاد الألماني يسجل أكبر انكماش منذ 2009

الخميس 14/يناير/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني سجل في العام الماضي 2020 أكبر انكماش منذ الازمة المالية العالمية في عام 2009؛ بسبب استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وعزت البيانات التي اصدرها مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي في تقرير سنوي تسجيل أكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا بنسبة 5.1 بالمئة في العام الماضي الى الركود الذي شهده على خلفية تبعات الوباء لاسيما الموجة الثانية منه.

وأكد المكتب أن نسبة الانكماش جاءت اقل من المتوقع، موضحا أن حزمة المساعدات المالية السخية التي قدمتها الحكومة الألمانية للشركات المتضررة في الاغلاق ساهمت بشكل معقول في تجنيب الاقتصاد خسائر أكبر.

يذكر أن آخر مرة انكمش فيها الاقتصاد الألماني بشكل كبير كانت اثناء الازمة المالية العالمية في عام 2009، عندما سجل تراجعًا بنسبة 5.7%.

وكانت الحكومة الألمانية قد بدأت منذ أبريل الماضي الذي شهد الاغلاق التام الأول بتقديم مساعدات مالية كبيرة حالت دون افلاس شركات كثيرة لاسيما الشركات المتوسطة العاملة في مجال الفندقة والسياحة والمطاعم والخدمات والطيران والثقافة، وهي القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-1-2021

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

وزيرة الصحة: إصابات كورونا تراجعت 11% الأسبوع الحالي

الصور

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

الأكثر قراءة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة 17 يناير

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقصر أحمد بهاء للطفل بأسيوط

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

«مخاطر التطرف الفكري والانفلات الأخلاقي» بثقافة السويس

الروائية الفنلندية صوفي أوكسانين تفوز بميدالية الشرف الأوكرانية