الاقتصاد الألماني يسجل أكبر انكماش منذ 2009

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني سجل في العام الماضي 2020 أكبر انكماش منذ الازمة المالية العالمية في عام 2009؛ بسبب استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.وعزت البيانات التي اصدرها مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي في تقرير سنوي تسجيل أكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا بنسبة 5.1 بالمئة في العام الماضي الى الركود الذي شهده على خلفية تبعات الوباء لاسيما الموجة الثانية منه.وأكد المكتب أن نسبة الانكماش جاءت اقل من المتوقع، موضحا أن حزمة المساعدات المالية السخية التي قدمتها الحكومة الألمانية للشركات المتضررة في الاغلاق ساهمت بشكل معقول في تجنيب الاقتصاد خسائر أكبر.يذكر أن آخر مرة انكمش فيها الاقتصاد الألماني بشكل كبير كانت اثناء الازمة المالية العالمية في عام 2009، عندما سجل تراجعًا بنسبة 5.7%.وكانت الحكومة الألمانية قد بدأت منذ أبريل الماضي الذي شهد الاغلاق التام الأول بتقديم مساعدات مالية كبيرة حالت دون افلاس شركات كثيرة لاسيما الشركات المتوسطة العاملة في مجال الفندقة والسياحة والمطاعم والخدمات والطيران والثقافة، وهي القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء.