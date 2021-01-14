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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«البلكونة» تكتب السطر الأخير في حياة فتاة بالمنيا

الخميس 14/يناير/2021 - 01:55 م
سقوط من البلكونة
سقوط من البلكونة
المنيا ـ على حسين
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لقيت فتاة مصرعها بعد سقوطها من بلكونة شقتها بالدور الثاني عشر، اليوم الخميس، في ظروف غامضة، بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ملوي العام، وتواصل أجهزة البحث الجنائي تحرياتها لكشف غموض الواقعة

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارًا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي، بورود بلاغًا من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام، بوصول بوسي خالد جبرة،21 سنة، مقيمة بالمنطقة الواقعة بحري مسجد قباء بمدينة ملوي جثة هامدة من إدعاء سقوطها من شقتها بالدور الثاني عشر.

وانتقل على الفور رجال البحث الجنائي برئاسة المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، إلى موقع الحادث، وتم سؤال أسرتها وتكثف أجهزة البحث من جهودها من تحرياتها لكشف غموض الواقعة، وتحديد أذا ما كان هناك شبهة جنائية أو قيام الفتاة بالأنتحار أو سقوطها قضاء وقدر.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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