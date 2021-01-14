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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيفية تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

الخميس 14/يناير/2021 - 02:12 م
تسجيل استمارة التقدم
تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني
شيماء حسين
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يدير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 والمزمع إجراؤها، وفقا لآخر قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في فبراير المقبل، عقب الانتهاء من إجازة نصف العام.

لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي رابط وخطوات تسجيل استمارة الامتحانات.

كيفية تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021


يمكن للطلاب بجميع المراحل التعليمية تسجيل بياناتهم في الاستمارة الالكترونية التي تساعدهم في دخول الامتحانات التي تجري وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المنصات الإلكترونية الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا، عن طريق الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة للطلاب لهذا الهدف من خلال هذا الرابط ( من هنا)، عقب تسجيل الاسم رباعي ورقم القومي وكود الطالب وكلمة المرور الخاصة بكل طالب.


رابط تسجيل بيانات الطلاب في الاستمارة الامتحانات 2021


أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن للطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية تسجيل بياناتهم في الاستمارة الامتحانات المؤهلة لدخول الامتحانات الالكترونية والتي تجرى عبر المنصات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في حالة أداء الامتحانات بطريقة تقليدية ورقيا من خلال المدارس وذلك لأن الفيروس اللعين ينتقل عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي.

مواعيد الامتحانات عقب التأجيل بسبب كورونا 2021


تشغل كيفية تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 بال الكثير من أولياء الأمور خاصة عقب تأجيل انعقاد الامتحانات بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وارتفاع منحى الإصابات والوفيات، إلى ما بعد انتهاء من إجازة نصف العام والتي تبدأ في 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل .

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