رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل برنامج «يحكى أن» على شاشة التلفزيون المصري

الخميس 14/يناير/2021 - 01:50 م
برنامج يحكى أن
برنامج يحكى أن
دعاء عبد المقصود
طباعة
أعلنت الصفحة الرسمية لقناتي الأولى المصرية والفضائية المصرية، عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل وموعد انطلاق برنامج" يحكى أن" ومن المقرر انطلاقها السبت 16 يناير الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وقد نشرت الصفحات الرسمية للقناتين البوستر الرسمي للبرنامج، والذي كشف عن 4 مذيعين يتناوبون على تقديمه، وهم كل من الإعلامية نجوى إبراهيم والدكتور محمد رفعت، والإعلاميتين إيمان مختار وريهام الشيخ، على أن يتناوب كل منهم على تقديم البرنامج.

يأتي هذا البرنامج في إطار الخريطة البرامجية الجديدة لشاشة التلفزيون المصري، والتي كانت قد ضمت خلال الأيام الماضية عددا من المذيعين واستحداث برامج جديدة، وودع الإعلامي حسام الدين حسين برنامج" صباح الخير يا مصر" على شاشة التلفزيون المصري، ومن المقرر أن ينضم إلى برنامج "التاسعة" ويشارك الإعلامية دينا عبد الكريم في تقديم البرنامج حلقات "الويك إند" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

موضوعات متعلقة

الباز عن صفوت الشريف: «إذا اختلف الناس على شخص ضاعت حقيقته»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-1-2021

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

خريطة الأمطار الـ3 أيام القادمة

الصور

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

الأكثر قراءة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة 17 يناير

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقصر أحمد بهاء للطفل بأسيوط

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

«مخاطر التطرف الفكري والانفلات الأخلاقي» بثقافة السويس

الروائية الفنلندية صوفي أوكسانين تفوز بميدالية الشرف الأوكرانية