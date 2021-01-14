تفاصيل برنامج «يحكى أن» على شاشة التلفزيون المصري

أعلنت الصفحة الرسمية لقناتي الأولى المصرية والفضائية المصرية، عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل وموعد انطلاق برنامج" يحكى أن" ومن المقرر انطلاقها السبت 16 يناير الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرا.وقد نشرت الصفحات الرسمية للقناتين البوستر الرسمي للبرنامج، والذي كشف عن 4 مذيعين يتناوبون على تقديمه، وهم كل من الإعلامية نجوى إبراهيم والدكتور محمد رفعت، والإعلاميتين إيمان مختار وريهام الشيخ، على أن يتناوب كل منهم على تقديم البرنامج.يأتي هذا البرنامج في إطار الخريطة البرامجية الجديدة لشاشة التلفزيون المصري، والتي كانت قد ضمت خلال الأيام الماضية عددا من المذيعين واستحداث برامج جديدة، وودع الإعلامي حسام الدين حسين برنامج" صباح الخير يا مصر" على شاشة التلفزيون المصري، ومن المقرر أن ينضم إلى برنامج "التاسعة" ويشارك الإعلامية دينا عبد الكريم في تقديم البرنامج حلقات "الويك إند" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.