القاهرة توقف أعمال بناء مخالف بحي شرق مدينة نصر

تابع العميد أحمد أنور، رئيس الحي شرق مدينة نصر بالقاهرة، تنفيذ قرار إزالة بشارع الخليفة الراضي خلف الحديقه الدولية، في وجود قائد شرطة المرافق العميد محمد أبوفريخة، وشرطه قسم أول مدينه نصر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.ووجه رئيس حي شرق مدينة نصر بإيقاف أعمال مباني وتشطيبات مخالفة ومصادرة المعدات بشارع مصطفى النحاس، مع تخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة ضد المخالف، وجاري متابعة التصدي لكافة أنواع المخالفات الإنشائية.وأوقف رئيس حي شرق مدينة نصر أعمال بناء وتشطيبات مخالفة ومصادرة المعدات بشارع كابول من شارع مكرم عبيد "ق4ب51م6" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.