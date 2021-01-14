فريق عمل «نسل الأغراب» ينتهي من 25 يوم تصوير

يصور فريق عمل مسلسل "نسل الأغراب" مشاهد المسلسل، بشكل شبه يومي في الديكور الرئيسي للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي، ويخوض بطولته أحمد السقا، أمير كرارة ويشارك في المنافسة الرمضانية المقبلة.وعلمت "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل انهم انتهوا من تصوير 25 يوم منذ انطلاق التصوير مشيرا إلى أنهم يكثفون ساعات التصوير سعيا منهم لأنهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم.وعن عودة الفنان أمير كرارة بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، قال المصدر إنه لم يحدد موعدا لعودته حيث ما زال في العزل المنزلي رغم شفائه ولكنه في فترة نقاهة، مشيرا إلى أنهم يصورون كل المشاهد التي لا تستدعي وجوده لحين عودته الى التصوير.