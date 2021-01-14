أقوال المصابين في تصادم 4 سيارات بحلوان: السرعة الزائدة وراء الحادث

تستمع نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال المصابين في حادث تصادم سيارة «ميكروباص»، وثلاث سيارات ملاكي بطريق الأوتوستراد.وقال المصابين إنهم تفاجأوا بالسيارة الميكروباص تسير نحوهم بسرعة عالية، ما صدمت في السيارة التي تسبقها وتوالت السيارات الملاكي عقب ذلك في صدمهم بسبب السرعة الزائدة ووقوع الحادث فجأة.كانت تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بمدينة حلوان، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية مدعومة بالأوناش وسيارات الإسعاف وتم نقل 3 مصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.فيما تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.