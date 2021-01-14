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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

الخميس 14/يناير/2021 - 01:44 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز «مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة» لتوفير كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المجمدة والجافة وتوزيعها بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التى تشهد كثافة سكانية عالية بمختلف محافظات الجمهورية عبر منافذها المتحركة وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحي الآمن لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للسلع الغذائية والمواد المطهرة ونقلها بالسيارات المجهزة لضمان الحفاظ على أعلى معايير الجودة خلال وصولها للمواطنين مع إتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والإحترازية خلال عملية التوزيع.
 
وأشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة خلال مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدين تقديرهم الكامل للإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة للحفاظ على صحة المواطنين ومساندة أجهزة الدولة للتصدى لانتشار الفيروس خلال الوقت الراهن.
 
يأتي ذلك في إطار تطويع القوات المسلحة كافة إمكاناتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة وتقديم كافة أوجه الدعم  لمواجهة إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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