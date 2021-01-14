المعمل الجنائي في حريق شقة بالسيدة زينب: ماس كهربائي وراء تفحمها

تسلمت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الخميس، تقرير المعمل الجنائي حول معاينة حريق نشب في شقة سكنية بالطابق الأرضي بشارع قدري.وجاء في التقرير أن ماس كهربائي نتج عنه اشتعال النيران في محتويات الشقة، وتفحمها وإتلاف جميع محتوياتها، دون وقوع خسائر بشرية.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق والسيطرة عليه وإخماده.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.