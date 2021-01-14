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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس مسجل خطر يسرق الدرجات النارية في منشأة ناصر

الخميس 14/يناير/2021 - 01:42 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الخميس، حبس مسجل خطر، أربعة ايام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الدرجات النارية، والتحفظ على المسروقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة مفادة ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من أحد حراس الجراجات بمنطقة المنشية، مفادها تردد أحد الأشخاص على الجراج محل عمله، لإخفاء دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وتبين أنه "ر. ح"، 31 سنة، مسجل خطر، وبحوزته دراجة بخارية، مجهولة المصدر، وسلاح ناري.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، إعترف بسرقة الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته من "ا. م"، 26 سنة، موظف ببنك، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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