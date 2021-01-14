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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كيف أصبح عزل ترامب حدثا فريدا بأمريكا؟

الخميس 14/يناير/2021 - 01:56 م
ترامب
ترامب
آية حسني
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وصفت أحداث ليلة أمس داخل مجلس النواب الأمريكي للتصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب، بأنه حدث فريد في التاريخ الأمريكي.

ووافق 232 عضوا في مجلس النواب خلال جلسته لمسائلة ترامب على إدانته وتوجيه تهم التحريض إليه وعزله من منصبه، من بينهم 10 نواب جمهوريين و222 ديمقراطيا، مقابل رفض 197 نائبا لمشروع القانون بينما امتنع 5 أعضاء آخرين عن التصويت.

كيف أصبح عزل ترامب حدث فريدا بالتاريخ الأمريكي؟:
وصفت إجراءات عزل ترامب بأنها حدث فريد، حيث أنه أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين من قبل مجلس النواب ويوافق على عزله مرتين خلال رئاسته، فسبق أن وافق الكونجرس في أكتوبر 2019 على عزل ترامب من منصبه لصلات مزعومة بتعاونه مع روسيا في التدخل بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واتهامه بعرقلة عمل الكونجرس.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا نهائيًا بعد انتهاء ولاية ترامب بالفعل، بشأن محاكمة ترامب وعقب مغادرته منصبه بحلول 20 يناير بتهمة التحريض على التمرد.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن إجراءات العزل هذه المرة، تختلف عن تلك التي جرت في أواخر عام 2019 ‏حول التحقيق في مزاعم إرغام أوكرانيا على التدخل في الشأن الداخلي الأمريكي والضغط على حكومتها لفتح ملف تحقيقات حول الأنشطة التجارية لنجل الرئيس جو بايدن.

ولم يكن ترامب الأول كما تم ذكر سلفا، بل سبقه رؤساء آخرون، لم يتم التصويت على عزلهم مرتان كما حدث مع ترامب.

بيل كلينتون 1998
بدأت إجراءات عزل ضد بيل كلينتون، والسبب هو أن الرئيس الأسبق واجه اتهامات الحنث باليمين وتعطيل العدالة في خضم قضية لوينسكي. وفي صلب الموضوع كانت شهادة كلينتون تحت تأدية اليمين بأنه لم تكن له علاقة مع المتدربة السابقة لوينسكي. وبعدها تراجع واعترف بأنه كانت له "علاقة غير لائقة" معها. ولاحقا تم رفض اتهام الحنث باليمين بـ 55 مقابل 45 صوتا واتهام تعطيل العدالة بـ 50 مقابل 50 صوتا. وجميع النواب من الحزب الديمقراطي دعموا الرئيس من حزبهم، فلم يتم عزل الرئيس.

ريتشارد نيكسون وووترغيت 1974
في 1974 تم إدراج إجراءات العزل ضد الرئيس ريتشارد نيكسون بسبب فضيحة ووتيرغيت. وفي صلب القضية كانت قضية اقتحام مكاتب للحزب الديمقراطي في منطقة ووتيرغيت في يونيو 1972. وخلال هذا الاقتحام اعتقلت الشرطة خمسة رجال حاولوا تثبيت عدسات تنصت وتصوير وثائق. وهؤلاء الرجال تم تكليفهم من اللجنة الانتخابية التابعة لريتشارد نيكسون. فبات الضغط قويا على الرئيس الذي أعيد لتوه انتخابه. حينذاك تبلورت داخل البرلمان الغالبية الضرورية لتوجيه التهمة.

أندري جونسون 1868
الحالة الثالثة تعود إلى تاريخ أبعد. ففي عام 1868 اتُهم أندري جونسون بخرق قانون اتحادي ينظم إعفاء الوزراء من مهامهم في الحكومة. وجونسون حاول بشهور قبلها إبعاد وزير الحرب الأسبق إدفين ستانتون بسبب اختلافات سياسية عن منصبه، وعين بدون موافقة مجلس الشيوخ لورينتسو توماس كوزير حرب. والتهمة الموجهة من خصومه هي أن هذا التحرك يشكل خرقا لحقوق البرلمان الذي صوت بغالبية ساحقة للبدء في إجراءات العزل ضد الرئيس. لكن العزل لم يحصل، لأن عدد الأصوات الضرورية لتحقيق غالبية الثلثين لم تتحقق.

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