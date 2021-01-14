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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«جيل الإسكندرية» يناشد المحافظ وضع حد لانتشار الـ«توك توك»

الخميس 14/يناير/2021 - 01:42 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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ناشد عمر عوض، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة وضع حد لانتشار ظاهرة التوك توك بجميع شوارع وميادين المحافظة خاصة زيادة إعدادها بنسبة كبيرة.

وقال عوض، إن جميعها تسير دون أي أرقام أو علامات للأشخاص القائمين عليها، ما يساعد على استغلالها في العديد من جرائم السرقات وتجارة المخدرات والخطف والحوادث المرورية، في الوقت الذي لا تمتلك فيها الجهات الرسمية سواء المحافظة أو إدارة المرور حصرا بأعدادها، ما يعتبر خطرا كبيرا على أمن المواطنين نتيجة عدم وجود ترخيص له، وبالتالي هذه المركبات مجهوله للجهات الأمنية ويصعب الوصول لها في حال ارتكاب أي جريمة.

وأضاف، أنه رغم صدور قرارات بمنع سير التوك توك بالشوارع والميادين الرئيسية وقلب المحافظة، إلا أن القرار لم ينفذ مما تطلب تقنين أوضاع هذه المركبات وعمل خطوط سير للاماكن التى تفتقد لوسائل نقل المواطنين.

واختتم أمين حزب الجيل الإسكندرية بقوله: "الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تقلده قيادة البلاد أعلن الحرب على العشوائيات ومثلت مركبة التوك توك عشوائية كبير بشوارع وميادين المحافظة، فنناشد جميع المسؤولين بإنتهاج خطة الرئيس بمحاربة العشوائيات بكافة أنواعها وأشكالها".

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