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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية: إنهاء أزمة 12 سائقا مصريا محتجزا في السودان

الخميس 14/يناير/2021 - 01:41 م
الخارجية
الخارجية
ألفت الكحلي
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نجحت جهود الدولة المصرية، بما في ذلك وزارة الخارجية، ومن خلال السفارة المصرية في الخرطوم ومكتب مصر في وادي حلفا، في إنهاء أزمة 12 سائقًا مصريًا في الولاية الشمالية في السودان، بعد أن تم احتجازهم في مدينة دنقلا السودانية نتيجة وجود خلافات بين التاجر المصري، صاحب الحمولة التي كانوا يقومون بنقلها، والتاجر السوداني، وقد عاد السائقون المصريون إلى أرض الوطن بصحبة شاحناتهم أمس 13 يناير الجاري.
 
هذا، وكان مكتب مصر في وادي حلفا قد أجرى الاتصالات اللازمة مع الجهات السودانية المعنية للاطمئنان على السائقين المصريين والعمل على إطلاق سراحهم، كما حرص على التواصل المستمر على مدار الساعة مع المواطنين حتى تمت تسوية المشكلة وتمكنوا من مغادرة الأراضي السودانية، فضلا عن سرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم في معبر اشكيت السوداني حتى غادروا إلى أرض الوطن عبر ميناء قسطل البري.

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