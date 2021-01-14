مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يلتقي الأب جورج متى

التقى الأنبا باسيليوس مطران، المنيا للأقباط الكاثوليك، مع الاب جورج متى، مساعد الأب المطران لشؤون التنمية، وخلال اللقاء قد تم مناقشة بعض الموضوعات لتنظيم العمل التنموي وطرح بعض الأفكار الجديدة التي تخدم الإيبارشية.وفي سياق اخر تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الغطاس أي تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن، يوم الإثنين 19 يناير الجاري، وتحتفل جميع الكنائس مساء يوم 18 يناير بقداسات إلهية احتفالات بعيد الغطاس، تختم جميعها منتصف الليل.ومن المقرر أن تقصر معظم الإيبارشيات قداسات عيد الغطاس المجيد، على كهنة الإيبارشية فقط والشمامسة دون حضور شعبي.