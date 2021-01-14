حي البساتين يوقف عددا من أعمال البناء المخالف

أوقف اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، أعمال بناء مخالف بالدور الخامس بعد الأرضي بالقطعة رقم ٧١٣٩ المعراج السفلي تم مصادرة الونش بالكامل والمعدات وإيداعها بمخازن الحي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتم إيقاف أعمال بناء مخالف بالمسافة الحرة بعمارة رقم ٦ الشطر الثالث عشر زهراء المعادي تم إزالة المباني في المهد، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور الخامس بعد الأرضي بالقطعة رقم ٤٠٠٨ المعراج العلوي، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.جاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين.