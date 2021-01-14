ارتفاع سعر سلة خامات «أوبك» لـ55.81 دولار للبرميل

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الخميس، أن سعر سلة خاماتها ارتفع يوم أمس الأربعاء بواقع 40 سنتا ليصل إلى 81ر55 دولار للبرميل مقابل 41ر55 دولار للبرميل يوم الثلاثاء الماضي.وذكرت نشرة وكالة أنباء (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 47ر41 دولار للبرميل.ويربط العديد من المراقبين استمرار انتعاش الأسعار للأسبوع الخامس على التوالي بقرار اجتماع تحالف (أوبك+) الوزاري الـ13 بشأن زيادة كميات النفط التي يتعين عليه ضخها لمواجهة ضعف الطلب على الخام بسبب فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).