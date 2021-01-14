275 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الخميس تسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 240 حالة أخرى للشفاء.وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن الإصابات الجديدة بينها 142 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 130 حالة لمخالطين لمصابين بالإضافة إلى ثلاث حالات قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الاجمالي للحالات المتعافية ارتفع إلى 93160 حالة بعد تسجيل 275 حالة شفاء جديدة.وأشارت إلى أن عدد الحالات القائمة التي لا تزال تتلقى العلاج يبلغ 240 حالة فيما يبلغ العدد الإجمالي للوفيات 356 حالة.