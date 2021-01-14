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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

سانت كاترين تستقبل 3250 زائرًا خلال أسبوع

الخميس 14/يناير/2021 - 01:35 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، خلال بيان له، إن المدينة استقبلت 3250 زائرًا خلال أسبوع، للاستمتاع بأجوائها خلال فصل الشتاء، وزيارة المعالم السياحية بها، موضحًا أن من بينهم 3 آلاف زائر مصري، و250 سائحا من مختلف جنسيات العالم، وجرى تنفيذ البرنامج السياحي الخاص بهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المدينة، أن حركة السياحة الداخلية تنعش مدينة سانت كاترين بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وقرار غلق المدارس والجامعات، ويجري تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق والالتزام بالعمل بنسبة تشغيل 50%، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم المستمر.

وأوضح أن دير سانت كاترين مغلق ويقتصر فقط على الكهنة، ولم يجر إدراجه ضمن البرنامج السياحي بالمدينة، ويتضمن البرنامج السياحي للزائرين صعود جبل موسى وجبل المناجاة، وتناول الطعام والمشروبات البدوية في المخيمات، وزيارة محمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشًا سيناوية قديمة، وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.

وعن حالة الطقس بالمدينة، قال رئيس المدينة إن حالة الطقس مستقرة على مدار اليوم وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي مساءًا حتى تصل إلى 5 درجات ليلًا بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أنه يجرى تفويج السياح كل فوج تحت رعاية دليل بدوي، وإنهاء كافة الإجراءات الأمنية، الخاصة بتأمين كل فوج على أعلى مستوى، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على السائحين باقتناء المطهرات خلال رحلاتهم والتعقيم كل فترة، وتناول المشروبات الساخنة خلال رحلة صعود جبل موسى خاصة خلال الفترة التي تنخفض فيها درجات الحرارة في منتصف الليل، وارتداء الملابس الثقيلة.

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