بدء تطعيم اللاجئين ضد كورونا في الأردن

بدأت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تلقيح اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضد كورونا كجزء من خطة إعطاء اللقاح الوطنية ضد الفيروس والتي بدأت هذا الأسبوع ليصبح الأردن من أوائل الدول في العالم تعطي اللاجئين مطاعيم كورونا على أراضيها.وبينت وزارة الصحة في بيان اليوم الخميس، أنه يحق لأي شخص يعيش على الأراضي الأردنية، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء، الحصول على اللقاح مجانًا، مشيرة الى انه تم تسجيل أكثر من 200 ألف شخص في المنصة الوطنية لتلقي المطعوم.ويهدف الأردن إلى تطعيم 20 بالمئة من سكانه ضد الفيروس خلال الأشهر المقبلة، حيث تم شراء نحو 3 ملايين جرعة من اللقاح لتحقيق ذلك.وتقول رية الكباسي (عراقية) تعيش في إربد وهي من أوائل اللاجئين الذين يتلقون اللقاح، "نريد فقط أن تعود الحياة إلى طبيعتها، واللقاح هو الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك".كما بدأت عمليات تطعيم اللاجئين في مخيم الزعتري اليوم، حيث تم نقل 43 لاجئًا من المخيم إلى قسم الأمراض الصدرية، والعيادة الصحية في المفرق لتلقي اللقاح.ومنذ بداية جائحة كورونا، شملت الحكومة الأردنية اللاجئين في خطة الاستجابة الوطنية للتصدي للفيروس والحصول على الرعاية الصحية والعلاج الطبي.وقال ممثل المفوضية في الاردن دومينيك بارتش "لقد أدرج الأردن اللاجئين في خطته الوطنية للاستجابة منذ بداية الجائحة، مشيرا الى ان الحد من انتشار كورونا يستلزم تمكين الأشخاص الأكثر ضعفًا من الحصول على اللقاحات، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه.وسيتمكن اللاجئون الذين يعيشون في المناطق الحضرية حسب البيان، والذين يمثلون 80 بالمئة من اللاجئين في الأردن، من تلقي اللقاح في العيادات الصحية القريبة منهم خاصة الذين يعيشون في المخيمين الرئيسيين للاجئين الزعتري والازرق، وتعمل المفوضية عن كثب مع وزارة الصحة لإدارة التطعيم. وبينت الوزارة، أن نسبة اللاجئين الذين اصيبوا بالفيروس منذ شهر أيلول 2020، ظلت منخفضة عند 6ر1 بالمئة مقارنة بـ 3 بالمئة بين عموم السكان.وثمنت الوزارة التعاون الوثيق مع المفوضية والتزام اللاجئين القوي بتدابير الوقاية للحد من انتشار الفيروس.