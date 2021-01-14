«الصيادلة»: جميع الكليات أرسلت كشوف خريجيها دفعة 2020

أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر، أن جميع كليات الصيدلة الحكومية والخاصة داخل مصر أرسلت كشوف خريجيها دفعة 2020، وذلك بعد مخاطبة النقابة العامة لكليات الصيدلة لمطالبتهم بسرعة إرسال الكشوف لتسجيل خريجى 2020 بالنقابة ومراجعة الكشوف ومطابقتها بأسماء المتقدمين.وأوضحت النقابة العامة أنها تستقبل خريجى دفعة 2020 وما قبلها ويتم استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة لهم من خلال ارسال مندوب من النقابة العامة لوزارة الصحة، ويتم فور صدور الترخيص من الوزارة نشر أسماء الصيادلة الذين تم استصدار تراخيص لهم على الصفحة الرسمية للنقابة"النقابة العامة لصيادلة مصر" أولا بأول.وأضافت النقابة أنه للتيسير على الصيادلة يمكن إنهاء إجراءات القيد بالنقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها الصيدلى واستلام الكارنية والترخيص منها، وقد سبق وحددت النقابة العامة يوم لكل محافظة لاستقبال مندوبي النقابات الفرعية بالنقابة العامة لمنع التكدس والزحام، واستخراج تراخيص مزاولة المهنة من خلال تقديم أوراقهم بالنقابات الفرعية بالمحافظات لتقديمها لهم بالنقابة العامة.