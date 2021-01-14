«المصريين» يوزع وجبات مجانية على مرضى كورونا بمستشفى رأس غارب

أطلق شباب حزب المصريين بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، مبادرة لتوزيع الوجبات الغذائية على مرضى كورونا المتواجدين بقسم العزل بمستشفى رأس غارب المركزى مجانًا.وقال محمد جمال عبد القادر الامين العام لحزب المصريين برأس غارب، إن شباب الحزب قرروا إعادة توزيع الوجبات الغذائية على مرضى ومصابي فيروس كورونا بعد زيادة الأعداد مرة أخرى، في إطار رفع المساهمة المجتمعية من الحزب، ورفع الحالة المعنوية وتقديم الدعم النفسي لهم، مشيرًا إلى أن المبادرة تقوم على تبرعات الشباب بالحزب وعدد من أهل الخير من المدينة.وأضاف عبدالقادر، أن مبادرة شباب حزب المصريين لدعم مصابي كورونا تأتي من الدور المجتمعي للأحزاب السياسية تجاه المواطنين ودعم الدولة المصرية خلال مواجهتها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.