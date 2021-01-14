«القومي للطفولة» يدشن ورشة عمل لتدريب منسقي لجان الحماية بجنوب سيناء

افتتحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فعاليات الدورة التدريبية التي عقدها المجلس بمدينة شرم الشيخ لرفع قدرات العاملين بالمجلس على مهارات التواصل والتفاوض وحقوق الطفل من منظور الأسرة الصغيرة، وتستمر في الفترة من 14 -17 يناير الجاري.وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، خلال كلمتها التي ألقتها في افتتاح الدورة التدريبية، أهمية التواجد الدائم من القيادات والمسئولين بمواقع العمل الميدانية واللقاء الدائم بالفئات المستهدفة في المجتمع للوقوف على المشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمع، لافتة إلى أن المشكلات والقضايا الخاصة بالأطفال تختلف من محافظة إلى أخرى وفقا لطبيعة كل محافظة وعاداتها وتقاليدها والنطاق الجغرافي لها.وشددت السنباطي على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود المبذولة والتعاون بين جميع المسئولين لرفع أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها الأطفال أو على الأقل العمل على خفض هذه المخاطر والعمل على القضاء عليها تدريجيا.وأضافت أنه من أجل ذلك تم عقد هذه الدورة التدريبية والتى تهدف إلى تنمية المهارات وكفاءة العاملين بمنظومة لجان الحماية العامة والفرعية بجنوب سيناء، مؤكدة على ضرورة دعم أعضاء لجان حماية الطفولة بالمحافظات لافتة إلى أن هؤلاء الأعضاء هم الركيزة الأساسية في تفعيل نظام حماية الطفل الوطني على مستوى الجمهورية.وتوجهت السنباطي بالشكر والتقدير لللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كما أهدته درع المجلس القومي للطفولة والأمومة تكريما له لدعمه لعمل لجان حماية الطفولة بالمحافظة ولحرصه الشديد على إعلاء حماية حقوق الأطفال، كما توجهت بالشكر لأعضاء لجان حماية الطفولة على عملهم الدؤوب وما يبذلونه من جهد من أجل أطفال مصر.من جهته، أكداللواء خالد فودة على اهتمامه الدائم بمشاكل المجتمع ولاسيما قضايا الطفل وأهمية الربط والتحول الرقمي للوقوف على التحديات وتقديم التدخلات في حينها، كما أعلن تخصيص أرض لإنشاء دار رعاية للأطفال وأخرى لرعاية المسنين، وأنه يولي اهتماما كبيرا لكل ما يخص الطفل من النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية.وأعرب فودة خلال افتتاح الدورة التدريبية على استعداده لتوفير كل سبل الدعم للمجس القومي للطفولة والأمومة من خلال دعم لجان حماية الطفولة بالمحافظة.