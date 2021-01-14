بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.8 مليون دينار
الخميس 14/يناير/2021 - 01:31 م
وكالاتطباعة
أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، على تداول 8.9 مليون سهم، موزعة على 2911 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 7.8 مليون دينار.
وارتفع مؤشر البورصة إلى النقطة 1722 بنسبة 0.27% مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.
وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 27 شركة أخرى.
وارتفع مؤشر البورصة إلى النقطة 1722 بنسبة 0.27% مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.
وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 27 شركة أخرى.