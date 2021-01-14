بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.8 مليون دينار

أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، على تداول 8.9 مليون سهم، موزعة على 2911 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 7.8 مليون دينار.وارتفع مؤشر البورصة إلى النقطة 1722 بنسبة 0.27% مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 27 شركة أخرى.