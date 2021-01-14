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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شفط وكسح مياه الأمطار بأنفاق وشوارع وسط الإسكندرية

الخميس 14/يناير/2021 - 01:31 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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واصل حي وسط الإسكندرية، اليوم، عمليات شفط وكسح مياه الأمطار بكافة البؤر والمناطق الساخنة، وفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإسكندرية منذ مساء أمس.

وتابع حي وسط شفط المياه أسفل الأنفاق والكباري، وهي نفقي عبد المنعم رياض بشارع قنال السويس، نفق منشا؛ كوبري محرم بك، وأنقاق طريق الكورنيش "الإبراهيمية، كامب شيزار، الشاطبي، والسلسلة"، بالإضافة إلى شوارع طريق الحرية، جواد حسني، السلطان حسين، ميدان الخرطوم، وشامبليون، وشواع منطقة محرم بك، كارفور والداون تاون، وطريق المحمودية.

وتم خلال الجولة التي قامت بها إدارة المتابعة بالحي التأكد من سيولة الحركة المرورية وعدم وجود تجمعات بالطرق والشوارع الرئيسية وأسفل الكباري والأنفاق، ورصد بعض التجمعات البسيطة بشوارع قنال السويس البطيء مع الأبعادية أمير البحر، مصطفى عبادي بمحرم بك، والتواصل مع شركة الصرف الصحي للقيام بأعمال الشفط والسحب، للمحافظة علي سيولة الحركة المرورية، وعدم حدوث أي إعاقات لحركة المارة أو المركبات.

أيضا، جرى رصد بعض التجمعات البسيطة داخل نفق كامب شيزار بطريق الكورنيش، وتم سحبها بمعرفة شركة نهضة مصر، وتم التأكد من وجود تمركزات لسيارات الصرف الصحي أمام مسرح بيرم التونسي بطريق الكورنيش، الشاطبي طريق الكورنيش، وأمام نفق منشا، ومازالت المتابعة قائمة والتواجد الميداني مستمر علي مدار الساعة، لحل جميع المشكلات وتذليل كافة العقبات.

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