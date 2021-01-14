بـ 4 وكلاء و5 أمناء سر.. مرشحو «تنسيقية الأحزاب» للجان البرلمان

ينافس نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ 9 مقاعد بانتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب البالغ عددها 25 لجنة.ويخوض الانتخابات بحسب المؤشرات الأولية كل من محمد عبد العزيز، على منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأحمد زيدان، على منصب وكيل لجنة، ونادر مصطفى، لوكالة لجنة الإعلام، وأحمد فتحي، لوكالة لجنة للتضامن.بينما ينافس على مقعد أمين السر كل من مارسيل سمير بلجنة المشروعات الصغيرة، وأميرة صابر بلجنة العلاقات الخارجية، ومحمد تيسير مطر بلجنة حقوق الإنسان، ورشا أبو شقرة بلجنة الشئون الإفريقية، وأحمد مقلد بلجنة الشئون العربية، وعمرو درويش بلجنة الإدارة المحلية.