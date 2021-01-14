ضمن مشروع تطوير العشوائيات.. 9 معلومات عن «المسبح» بالسيدة عائشة

واصلت محافظة القاهرة تنفيذ أجندة عملها بالتخلص من العشوئيات صاحبة الخطورة بالمحافظة وفق التكليفات الرئاسية بتوفير حياة كريمة لمواطنيها، بإزلة مباني منطقة "المسبح" بمنطقة السيدة عائشة وتسكين قاطنيها بالأسمرات، ضمن أعمال المحافظة 2020.وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن إزالات منطقة المسبح بالسيدة عائشة.- منطقة المسبح بحوار كوبري السيدة عائشة بجنوب القاهرة.- الهدف من الإزالة تحسين حياة قاطني المنطقة- تأتي أعمال الإزالة ضمن أعمال محافظة القاهرة للتخلص من العشوئيات المهددة (ب)- تشمل منطقة المسبح 47 عقارا-يسكنها 56 أسرة- تم إزالة 31 عقارا- جرى تسكين 35 أسرة بالأسمرات في وحدات كاملة الأثاث- باقي 21 أسرة سيتم تسكينها بالأسمرات- 16 عقارا بالمنطقة لم تتم إزالتها