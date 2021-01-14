انتشار أمني مكثف للحرس الوطني الأمريكي أمام مبنى الكابيتول (فيديو وصور)

نشرت قناة العربية الإخبارية، منذ قليل، مقطع فيديو والعديد من الصور لانتشار الحرس الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية أمام الكونجرس الأمريكي.ووفقا للقناة، فقد تم الانتشار في محيط مبنى الكابيتول لتأمين مبنى الكونجرس خلال جلسة التصويت على مسائلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والتي انتهت بتشريع ينص على محاكمة رئيس الولايات المتحدة الحالى، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس، ليمهد الطريق الآن لمحاكمته فى مجلس الشيوخ.وكانت قد أعلنت وسائل اعلام أمريكية، عن استعداد الحرس الوطني في الولايات المتحدة الأميركية لنشر 20 ألفا على الأقل من قواته في العاصمة واشنطن، وذلك لتأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.ورحبت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الأربعاء، بعناصر الحرس الوطني أمام مبنى "الكابيتول" في واشنطن، وذلك تزامنا مع بدء المجلس مناقشاته بشأن إجراءات عزل ترامب.وأظهرت صور افتراش قوات الحرس الوطني، أرضية مبنى "الكابيتول"، وذلك عقب تهديدات بتعرض العاصمة واشنطن لهجمات مسلحة.