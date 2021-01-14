تركيب ماكينات صرف آلي بقرى ملوي بالمنيا لخدمة الموظفين وأصحاب المعاشات

أعلن اللواء أركان حرب وكيل الوزارة أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، إنه تم اليوم الخميس، التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى والبنك الأهلى المصرى، والتوقيع على عقود تركيب ماكينات صراف آلي "ATM" بقري المركز لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وخدمة للأهالي والموظفين وكبار السن وأصحاب المعاشات.وأوضح السايس أن الوحدات القروية التي تم الاتفاق على تركيب ماكينات الصرف الآلي بها هي "مجلس قروى المعصرة ـ مجلس قروى الروضة ـ مجلس قروى إبشادات ـ مجلس قروى قلندول ـ مجلس قروى تونا الجبل ـ مجلس قروى نواى"، وذلك بعد إنهاء الإجراءات اللازمة والعرض على رئاسة البنك بالقاهرة، وذلك لتيسير الصرف، وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وخدمة للأهالي والموظفين وكبار السن وأصحاب المعاشات.وأكد رئيس المركز أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي وتعميم الميكنة في التعاملات، وتوفير جميع الخدمات المصرفية عن طريق ماكينات الصراف الآلي بالقري والنجوع تسهيلا على المواطنين تم التنسيق مع ماجدة الهامى رئيس قطاع بنك الائتمان الزراعى بتوقيع عقد تركيب ماكينة صراف آلي خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى لخدمة المواطنين في قرية تندة ـ ودروة.