25 إصابة من سلالة كورونا الجديدة فى الأردن

قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن عدد الإصابات المسجلة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا بلغت لغاية اليوم 25.وبين الدكتور عبيدات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس، أن الاكتشاف كان من خلال فحص الترتيب الوراثي لعينات المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ومعظمهم قادمون من الخارج.وأكد وزير الصحة أن سلوك الفيروس لدى المصابين لا يزال ضمن السلوك الطبيعي المعروف عن السلالة المتحورة، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية.