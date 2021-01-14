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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«علوم حلوان» تعلن فوز فوزية عبد الكريم بمقعد في برلمان شباب 2021

الخميس 14/يناير/2021 - 01:20 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان عن فوز الطالبة فوزية عبد الكريم سليمان الطالبة بالمستوي الرابع بكلية العلوم جامعة حلوان برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية مؤخرًا بمقعد فردي في النموذج الأول لمحاكاة الحياة السياسية المصرية ( مجلس النواب ) برلمان شباب مصر٢٠٢٠٢٠٢١ بمحافظة القاهرة عن الدائرة السادسة ( التجمع الخامس والتجمع الأول ومدينة نصر ومصر الجديدة )، حيث تم التصويت الكترونيا.

جاء النموذج تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة - مديرية الشباب والرياضة.

كما جاءت مشاركة كلية العلوم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، والدكتورة منار سليم منسق البرنامج.

حيث ينفذ برلمان شباب بأسلوب جديد يتماشى مع واقع الحياة السياسية والبرلمانية في مصر تحت شعار " كن قياديا كن مؤثرا".

يأتى التنظيم لأول مرة من خلال دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعايشة تلك التجربة الرائدة لنماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية.

وأوضح الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب أن كلية العلوم تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه الأنشطة الطلابية التي من شأنها أن تسهم في رفع وعي الشباب وإعداد جيل من الكوادر السياسية لديه الوعي الثقافي والمعرفي ليشارك بإيجابية وفعالية في الحياة العامة من خلال التدريب على أساليب الحوار الديمقراطي وقيم التسامح وقبول الآخر مع تزويدهم بالمعارف والمهارات المختلفة ليعتلوا المراكز القيادية في المؤسسات السياسية والرسمية للدولة في المستقبل القريب.

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