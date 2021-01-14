أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ أمسية أدبية بعنوان "الرواية والقصة وبانوراما الوطن، قراءة في كتابات الشباب" أدار الندوة هيثم عواد.وألمح إلى أهمية التعمق في كتابات الشباب والبحث في الهوية الوطنية وصناعة القضية الوطنية ومناقشة أعمال الشباب كنموذج، ثم تحدث سليمان الزهيري عن أهمية أن يحمل الكاتب رؤية لصناعة قضية وطنية ومناقشتها من منظور أدبي، ثم تحدث إسلام شمس الدين عن تجربة الكاتب وحيد حامد في صناعة محتوى أدبي مناقش، ثم استمع إلى كتابات الشباب من شعر وقصة.نظم نادي المرأة بقصر ثقافة بنها ورشة تعليم كروشية في إطار دعم الهيئة لزيادة المهارة اليدوية لدى المرأة المصرية، بينما عقدت مكتبة باسوس، قراءة في كتاب "الثقافة والمجتمع" تأليف رايموتد وليمز، يتحدث عن ثقافات الشعوب والمجتمعات، وأن لكل مجتمع ثقافة خاصة به تحدد عاداته وتقاليده، كما أقامت مكتبة كفر عبيان، قراءة في كتاب "أسرار النجاح في الحياة" تأليف والتر وين، ترجمة فهمي ابراهيم غطاس، يوضح الكاتب وجودنا في العالم فرصة فريدة قصيرة لن تعود، يجب عليك أن تنجح نجاحا عظيما جدا، ومن أهم أسرار النجاح شعور الإنسان بلذة القدرة على التغلب علي الصعاب في حالة الفقر والشدة، وأن القوة والعزيمة والإيمان الراسخ الوطيد ينقلان الجبال، لذلك نستطيع النجاح حتى لو لم يكن لدينا الفرصة.في إطار النشاط أونلاين، قراءة في كتاب "جمال المظهر" تأليف هبة محمود شريف، بصوت أسماء محمد، يقدم الكتاب مجموعة من النصائح للسيدات للحصول على مظهر جميل مناسب، كما قدم بيت ثقافة شبرا شهاب ورشة حكي لقصة "بحيرة العسل والغراب" بصوت أحمد حسني.