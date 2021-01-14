طقس معتدل وزيادة نشاط الرياح بمطروح (فيديو)

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، طقسًا معتدلًا وزيادة نشاط الرياح، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث تداعيات.ورصدت "الدستور" تواجد المواطنين على كورنيش مدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى الألسنة التي تم إنشاؤها داخل الشواطئ لممارسة هواية الصيد.وتستمر غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح في أعمالها على مدار الساعة، والمتابعة مع غرفة عمليات مجالس مدن مطروح الثمانية لتلقي استغاثات وشكاوى المواطنين والاستجابة لها.واستعدت الأجهزة التنفيذية والأمنية لمواجهة موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى إنشاء شنايش لاستقبال تساقط مياه الأمطار القادمة، بعد حصر المناطق التي تتجمع بها مياه الأمطار.