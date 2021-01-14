بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 91ر19 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5656 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 %.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10ر308 مليون سهم تمت عبر 12225 صفقة نقدية بقيمة 16ر46 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسى 09ر8 نقاط ليبلغ مستوى 03ر4619 نقطة بنسبة صعود بلغت 18ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 5ر244 مليون سهم تمت عبر 7338 صفقة نقدية بقيمة 9ر17 مليون دينار كويتي.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 68ر25 نقطة ليبلغ مستوى 79ر6182 نقطة بنسبة صعود بلغت 42ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر63 مليون سهم تمت عبر 4887 صفقة بقيمة 21ر28 مليون دينار.