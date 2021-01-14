رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الخميس 14/يناير/2021 - 01:22 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
ا ش ا
طباعة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 91ر19 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5656 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10ر308 مليون سهم تمت عبر 12225 صفقة نقدية بقيمة 16ر46 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسى 09ر8 نقاط ليبلغ مستوى 03ر4619 نقطة بنسبة صعود بلغت 18ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 5ر244 مليون سهم تمت عبر 7338 صفقة نقدية بقيمة 9ر17 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 68ر25 نقطة ليبلغ مستوى 79ر6182 نقطة بنسبة صعود بلغت 42ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر63 مليون سهم تمت عبر 4887 صفقة بقيمة 21ر28 مليون دينار.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إصابات كورونا تراجعت 11% الأسبوع الحالي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-1-2021

خريطة الأمطار الـ3 أيام القادمة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الصور

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

image description

رئيس جامعة أسيوط: لدينا احتياطي «أكسجين» بالمستشفيات يكفي 5 أسابيع

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

ختام الحزمة الثالثة لورشة «المواقع الإلكترونية» بقصور الثقافة

الثقافة تتيح استمارة الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك»

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه