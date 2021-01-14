البرلمان ينظر اعتراضات النواب على قوائم اللجان

قال مقرر الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن مكتب المجلس منعقد الآن للنظر في بعض الاعتراضات المقدمة من النواب على قوائم اللجان.وأضاف مقرر الجلسة العامة، أن الجلسة العامة الثانية ستبدأ بمجرد انتهاء هيئة المجلس من نظر الاعتراضات، موضحا أنها ستعلن نتيجة النظر خلال الجلسة بعد قليل.والجدير بالذكر أن مجلس النواب سيشهد بعد انعقاد الجلسة الثانية، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة والتي ستتشكل من رئيس ووكيلين وأمانة سر.