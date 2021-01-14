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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

التحالف المصري يرحب بقرار واشنطن باعتبار الحوثيين منظمة إرهابية

الخميس 14/يناير/2021 - 01:08 م
الحوثيين
الحوثيين
محمد الشريف
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رحب التحالف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان بقرار الإدارة الأمريكية إخطار الكونجرس بنيتها تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية "منظمة إرهابية أجنبية" وإدراج ثلاثة من قادة الحوثيين، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، على قائمة الإرهابيين الدوليين، ودخول هذه العقوبات حيز التنفيذ في 19 يناير القادم.

وقال التحالف إن على الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية الإقدام على اتخاذ نفس الخطوة لإنهاء الوضع المأساوي الذي صنعته المليشيات الحوثية في اليمن وإصرارها على ارتكاب جرائمها بحق المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة نهاية عام 2018، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء وهو ما يستلزم إجراء تحقيقات عادلة فى تلك الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.

يذكر أن التحالف كان قد دعا فى ديسمبر من العام الماضى قد دعا أجهزة الأمم المتحدة المعنية بضرورة بحث إدراج مليشيا الحوثي وداعميها على قوائم الإرهاب وملاحقة مصادر تمويلها لإيقاف جرائمها ضد الإنسانية.

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