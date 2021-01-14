الاحتلال يواصل انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية

واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لا سيما القرار رقم 1701.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقًا حربيًا تابعًا للقوات الإسرائيلية انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة بجنوب لبنان، لمسافة حوالى 203 أمتار، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.وأضاف البيان أنه يجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.