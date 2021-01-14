وزير الخارجية السعودي: الحوثيون جماعة إرهابية

وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، الحوثيين بالجماعة الإرهابية، وفقًا "للعربية عاجل".وأضاف وزير الخارجية السعودية أن المملكة تؤكد على أن الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية، وندعم التوصل لحل في اليمن عن طريق الحوار.واستكمل وزير الشئون الخارجية للاتحاد الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا مهتمة باستقرار الأوضاع في منطقة الخليج، ندعم وحدة مجلس التعاون الخليجي ونشيد بما تحقق في قمة العلا.