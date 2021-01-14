حضرت للتوقيع.. التفاصيل الكاملة في رد محكمة هدير الهادي

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 18 يناير الجاري، وذلك لنظر استئناف فتاة "تيك توك" هدير الهادي، على الحكم الصادر ضدها في قضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.وحضرت هدير الهادي إلى المحكمة أمس الأربعاء 13 يناير للتوقيع على قرار المحكمة لنظر جلسة رد المحكمة، وقررت المحكمة التأجيل لليوم، ثم حددت المحكمة جلسة 18 يناير بعد تسديد المدعى بالحق المدنى رسوم رد المحكمة.ومن المنتظر أن تحضر هدير والمدعى بالحق المدنى الجلسة القادمة، وذلك لتقديم المدعى أسبابه طلبه رد المحكمة.كانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح (محبوسة) الشهيرة باسم هدير الهادي فى القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس سنتين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه بموجب المادتين 178 و278 من قانون العقوبات والمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع او ينشر من فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.